Попытки Запада дискредитировать международных наблюдателей, присутствовавших на референдумах о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины, очень предсказуемы. Об этом Лайфу сказал заместитель руководителя департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Роман Парма.

Он отметил, что на Западе давно монополизировали "демократические" институты, к которым относится и международное наблюдение за избирательными процессами. Так, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) на свой вкус решает вопрос целесообразности отправления делегаций на выборы в те или иные страны. Аналогичная ситуация в Центре Картера и в Европейской платформе наблюдения за выборами (EPDE). К слову, финансируются все эти общественные институты Германией и США, подчеркнул эксперт.

"За рубежом по-прежнему прослеживается запрос на транслирование иной точки зрения. Именно по этой причине наблюдатели, эксперты, журналисты прибыли на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, чтобы своими глазами увидеть и оценить происходящее", — добавил Парма.