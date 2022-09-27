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27 сентября, 17:14

Политолог объяснил гонения Запада против международных наблюдателей на референдумах

Политолог Парма объяснил гонения Запада против международных наблюдателей на референдумах

Попытки Запада дискредитировать международных наблюдателей, присутствовавших на референдумах о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины, очень предсказуемы. Об этом Лайфу сказал заместитель руководителя департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Роман Парма.

Он отметил, что на Западе давно монополизировали "демократические" институты, к которым относится и международное наблюдение за избирательными процессами. Так, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) на свой вкус решает вопрос целесообразности отправления делегаций на выборы в те или иные страны. Аналогичная ситуация в Центре Картера и в Европейской платформе наблюдения за выборами (EPDE). К слову, финансируются все эти общественные институты Германией и США, подчеркнул эксперт.

"За рубежом по-прежнему прослеживается запрос на транслирование иной точки зрения. Именно по этой причине наблюдатели, эксперты, журналисты прибыли на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, чтобы своими глазами увидеть и оценить происходящее", — добавил Парма.

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Ранее сообщалось, что международный наблюдатель из Мексики Исраэль Гомес Арконада рассказал о попытках ВСУ помешать ходу референдумов. Он также отметил давление, оказываемое со стороны украинских и зарубежных СМИ.

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ТАСС / Стрингер

Татьяна Миссуми

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