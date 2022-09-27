Памфилова поблагодарила иностранных наблюдателей, работавших на референдумах

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова прибыла в единый центр сбора данных зарубежных ТИК, расположенных в России, где поблагодарила за работу на референдумах в Донбассе и освобождённых территориях иностранных наблюдателей.

"Я хочу поблагодарить международных наблюдателей, которые приехали в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, несмотря на все препоны со стороны Запада. Надо иметь мужество, чтобы приехать и самостоятельно услышать людей из этих территорий, посмотреть им в глаза, понять, что на самом деле происходит. Более того, донести правду об увиденном до своих соотечественников", — заявила Памфилова, слова которой приводятся в официальном телеграм-канале ЦИК.

Она также заметила, что сейчас можно наблюдать "перевёрнутый западный мир", в котором делают героев из иностранных наёмников, убивающих людей. А вот наблюдателей, пытающихся показать и узнать реальную ситуацию, подвергают различным дискриминациям.

"Напоследок хочу обратиться к жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Главное, что мы вместе и за нами огромная страна — Россия. И я уверена, что победа будет за нами!" — подытожила Памфилова.