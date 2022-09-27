Глава Чечни Рамзан Кадыров в опубликованном в телеграм-канале видео показал кадры работы военных из региона, которые уничтожили один из укрепрайонов украинских войск в зоне проведения специальной операции.

Кадыров показал кадры с уничтоженными укрепрайонами украинских войск. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Укрепрайоны националистических формирований сыпятся, словно карточные домики, под натиском бойцов чеченских спецподразделений. Наши ребята, освободив ответственную территорию от преступников, с искренними улыбками на лицах передают пламенный привет своим соотечественникам, друзьям, родственникам", — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, бойцы также шутят и предлагают различные варианты новых названий для освобождённой местности. Некоторые выступают за то, чтобы переименовать её в честь своего родового села.

"Шутки шутками, но это и есть то самое состояние, которое мы называем настоящим боевым духом. И присущ он только истинным защитникам своего Отечества. Даже после многочисленных свидетельств успешных наступлений союзных войск всё ещё находятся скептики, которые тиражируют прогнозы и дезинформацию прозападных персонажей. Именно для такого контингента людей хочу сказать, что успехи на передовой есть и, более того, весьма существенные", — добавил Кадыров.