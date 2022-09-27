Три человека стали жертвами обстрела со стороны ВСУ города Брянки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел вёлся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено 12 ракет. Повреждены учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, школа искусств, многоквартирные дома и частный сектор. Практически уничтожен брянковский участок горгаза.