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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 17:28
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Три человека погибли при обстреле города Брянки в ЛНР со стороны ВСУ

Три человека стали жертвами обстрела со стороны ВСУ города Брянки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел вёлся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено 12 ракет. Повреждены учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, школа искусств, многоквартирные дома и частный сектор. Практически уничтожен брянковский участок горгаза.

Украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS

Ранее Лайф сообщал, что боевики ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населённому пункту Алчевск в Луганской Народной Республике.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Артур Белкин
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