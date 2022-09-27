Три человека погибли при обстреле города Брянка в ЛНР со стороны ВСУ
Три человека стали жертвами обстрела со стороны ВСУ города Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обстрел вёлся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено 12 ракет. Повреждены учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, школа искусств, многоквартирные дома и частный сектор. Практически уничтожен брянковский участок горгаза.
Ранее Лайф сообщал, что боевики ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населённому пункту Алчевск в Луганской Народной Республике.
Специальная военная операция на Украине
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