Режиссёр Кончаловский отметил высокий уровень организации референдума в Подмосковье

Прибывшие в Подмосковье жители Донбасса участвуют в референдуме о присоединении республик к России, ведь это значимое событие в регионе, который принял десятки тысяч беженцев, заявил в эфире телеканала "360" кинорежиссёр и представитель Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.

Кинорежиссёр и представитель Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский рассказал о том, как в Подмосковье проходит референдум о присоединении Донбасса к территории РФ. Видео © Telegram / "360tv"

"Отрадно, что большая часть референдума проходит у нас в Подмосковье, потому что я знаю, что здесь, наверное, десятки тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, из Херсонщины", — отметил Кончаловский.