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27 сентября, 17:54

Режиссёр Кончаловский отметил высокий уровень организации референдума в Подмосковье

<p>Кинорежиссёр и представитель Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/tv360/94176" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"360tv"</a></p>

Кинорежиссёр и представитель Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Обложка © Telegram / "360tv"

Прибывшие в Подмосковье жители Донбасса участвуют в референдуме о присоединении республик к России, ведь это значимое событие в регионе, который принял десятки тысяч беженцев, заявил в эфире телеканала "360" кинорежиссёр и представитель Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.

Кинорежиссёр и представитель Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский рассказал о том, как в Подмосковье проходит референдум о присоединении Донбасса к территории РФ. Видео © Telegram / "360tv"

"Отрадно, что большая часть референдума проходит у нас в Подмосковье, потому что я знаю, что здесь, наверное, десятки тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, из Херсонщины",  отметил Кончаловский.

Он обратил внимание, что в избирательной комиссии также присутствуют выходцы из Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей. Много наблюдателей прибыло из других стран, в том числе из Западной Европы. Режиссёр отметил высокий уровень организации, прозрачности и безопасности, отсутствие нарушений. Кончаловский подчеркнул, что Московская область предоставила все технические возможности и безопасность для голосования, а также высокий уровень комфорта: можно попить чай, перекусить.

Подсчитаны все голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на участках в РФ

Подсчитаны все голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на участках в РФ

Напомним: Общественная палата Российской Федерации констатировала успешное проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Анатолий Симоненко

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