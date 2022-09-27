Цена газа в ЕС взлетела выше $2 тысяч после грозного предупреждения "Нафтогазу" от "Газпрома"
Цена газа в Европе подскочила выше $2 тысяч после заявления "Газпрома" по "Нафтогазу"
Цена газа в Европе в ходе торгов выросла на 19% и поднялась выше 2050 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Такой скачок произошёл на фоне заявлений "Газпрома" о возможных санкциях, которые Россия введёт в отношении "Нафтогаза Украины" в случае продолжения суда по транзиту российского топлива в Европу.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2053 долларов США за тысячу кубометров (206,49 евро за МВт·ч исходя из текущего обменного курса евро к доллару; цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, 10 сентября украинский "Нафтогаз" заявил о готовности подать новый иск против российского концерна "Газпром". В качестве причины называется якобы несвоевременная оплата услуг по транспортировке газа по украинским территориям. "Газпром" отверг все требования Украины по инициированному разбирательству и пригрозил "Нафтогазу" санкциями при продолжении суда по транзиту.
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