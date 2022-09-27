Цена газа в ЕС взлетела выше $2 тысяч после грозного предупреждения "Нафтогазу" от "Газпрома"

Цена газа в Европе в ходе торгов выросла на 19% и поднялась выше 2050 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Такой скачок произошёл на фоне заявлений "Газпрома" о возможных санкциях, которые Россия введёт в отношении "Нафтогаза Украины" в случае продолжения суда по транзиту российского топлива в Европу.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2053 долларов США за тысячу кубометров (206,49 евро за МВт·ч исходя из текущего обменного курса евро к доллару; цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).