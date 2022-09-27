"Полнейший беспредел": Эксперт назвал "ножом в спину" удаление приложений VK из App Store

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал ударом ножом в спину решение Apple заблокировать ряд приложений VK, учитывая волнение россиян на фоне объявления в стране частичной мобилизации. 27 сентября из цифрового магазина App Store внезапно были удалены "ВКонтакте", "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Play" и "VK Админ".

"То, что происходит со стороны Apple в отношении крупнейшей российской IT–компании, — это, безусловно, акт цензуры и очевидный удар в спину ножом. Потому что никаких новых санкций не вводилось и они выбрали самое тяжёлое время для России, когда идут мобилизационные мероприятия. И, соответственно, в такой для страны момент, когда все переживают за родных и близких, Apple наносит такой удар", — сказал он в разговоре с Лайфом.

При этом причина блокировки сервисов не называется. По мнению Зыкова, решение Apple может быть связано с желанием ввести санкции против гендиректора VK Владимира Кириенко, которого уже "наказали" в феврале. Эксперт напомнил, что санкции предполагают блокировку личных активов, а "ВКонтакте" таковым не является.

"Можно сказать, что Apple творит полнейший беспредел. Понятно, что те, у кого установлены приложения, они, во-первых, продолжат ими пользоваться. Во-вторых, те, кто до сих пор не скачал, их очень мало, потому что ВК сейчас — это практически 80% аудитории Рунета и те, кто планировал, уже скачали и установили. Остальные смогут пользоваться мобильными версиями", — заметил собеседник Лайфа.

Зыков подчеркнул, что владельцы сервиса так или иначе видят ситуацию целиком и явно имеют некий план Б. При этом эксперт призвал разобраться в произошедшем и понять причины, так как, "пока идут разборки, необходимо действовать, создать какие-то альтернативные версии, отличные от App Store".