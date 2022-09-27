Стала известна причина смерти Бориса Моисеева

Причиной смерти российского певца Бориса Моисеева, умершего на 69-м году жизни, стал третий в его жизни инсульт, пишет "Москва 24". Народный любимец умер приблизительно в 14:00 в собственной квартире в Москве, а о трагедии СМИ сообщил его арт-директор Сергей Горох, который не стал уведомлять об этом родных артиста.

Так, родной брат певца Маркс Толкач утверждает, что ему никто не сообщил о смерти Моисеева. В беседе с kp.ru он обвинил Гороха в смерти певца. Арт-директор разрешал перенёсшему инсульты артисту вести нездоровый образ жизни, позволяя алкоголь и сигареты, говорит Толкач. Он также уверяет, что Горох скрывал от него местоположение брата.

"Мы с Людой, моей супругой, неоднократно были в Москве, приезжали на передачи. Но последние полтора года у нас не было никакой информации о брате, мы даже не знали, где он находится: то ли в Москве, то ли в Литве. Знай мы точно, что он в столице, приехали бы и помогли Боре", — рассказал он.