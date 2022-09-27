"Мы его любили за доброту": Буланова и Пригожин рассказали, каким запомнили Бориса Моисеева
Заслуженная артистка РФ Буланова выразила соболезнования родным и близким Бориса Моисеева
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Заслуженная артистка России Татьяна Буланова и известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразили соболезнования в связи с кончиной Бориса Моисеева.
"Очень жаль. Я знала о его болезни, всё это долго тянулось. Хочу передать соболезнования его родным и близким. Он прожил интересную и яркую жизнь, оставил после себя замечательные песни, танцы. Очень печально...", — заявила Буланова "360".
По словам Иосифа Пригожина, Моисеев всегда был очень добрым и порядочным, а его окружению всегда было весело с ним.
"Мы просто его любили за доброту, за порядочность, за человечность, за его отношение к людям. Светлая память. Столько на его плечи легло... Эти мучения, этот инсульт оставил свой отпечаток на том, что с ним происходило", — заявил Пригожин RT.
Ранее Лайф сообщал, что певец, заслуженный артист России Борис Моисеев умер днём 27 сентября. Ему было 68 лет. Здоровье артиста сильно пошатнулось после двух перенесённых им инсультов — в 2010 и 2015 годах.