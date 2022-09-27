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27 сентября, 14:49

"Мы его любили за доброту": Буланова и Пригожин рассказали, каким запомнили Бориса Моисеева

Заслуженная артистка РФ Буланова выразила соболезнования родным и близким Бориса Моисеева

<p>Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева</p>

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова и известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразили соболезнования в связи с кончиной Бориса Моисеева.

"Очень жаль. Я знала о его болезни, всё это долго тянулось. Хочу передать соболезнования его родным и близким. Он прожил интересную и яркую жизнь, оставил после себя замечательные песни, танцы. Очень печально...", заявила Буланова "360".

По словам Иосифа Пригожина, Моисеев всегда был очень добрым и порядочным, а его окружению всегда было весело с ним.

"Мы просто его любили за доброту, за порядочность, за человечность, за его отношение к людям. Светлая память. Столько на его плечи легло... Эти мучения, этот инсульт оставил свой отпечаток на том, что с ним происходило", заявил Пригожин RT.

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Ранее Лайф сообщал, что певец, заслуженный артист России Борис Моисеев умер днём 27 сентября. Ему было 68 лет. Здоровье артиста сильно пошатнулось после двух перенесённых им инсультов — в 2010 и 2015 годах.

Артур Белкин

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