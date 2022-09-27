"Мы его любили за доброту": Буланова и Пригожин рассказали, каким запомнили Бориса Моисеева

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова и известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразили соболезнования в связи с кончиной Бориса Моисеева.

"Очень жаль. Я знала о его болезни, всё это долго тянулось. Хочу передать соболезнования его родным и близким. Он прожил интересную и яркую жизнь, оставил после себя замечательные песни, танцы. Очень печально...", — заявила Буланова "360".

По словам Иосифа Пригожина, Моисеев всегда был очень добрым и порядочным, а его окружению всегда было весело с ним.

"Мы просто его любили за доброту, за порядочность, за человечность, за его отношение к людям. Светлая память. Столько на его плечи легло... Эти мучения, этот инсульт оставил свой отпечаток на том, что с ним происходило", — заявил Пригожин RT.