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27 сентября, 14:43

В ВМС США объяснили наличие буквы Z на корме миноносца его названием

Японское командование ВМС США было вынуждено объясниться из-за наличия буквы Z на корме американского миноносца, прибывшего недавно в Японию. Так, военное ведомство указало в своём Twitter-аккаунте, что Z — первая литера названия эскадренного миноносца Zumwalt, вошедшего в порт Йокосука.

"Уверены, что вы в курсе, но на всякий случай поясняем. Буква Z на корме — это первая буква в Zumwalt", написало ведомство.

При этом там напомнили, что у судна также есть прозвище Зум-сан. Кроме того, в ведомстве добавили, что с большой буквой Z корабль кажется "милым".

Два десантных корабля ВМС США с морской пехотой на борту прибыли в Польшу

Два десантных корабля ВМС США с морской пехотой на борту прибыли в Польшу

Ранее американский эсминец Paul Ignatius прибыл в порт Риги. Сообщается, что визит был совершён для "поддержки Латвии".

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ТАСС / AP / Robert F. Bukaty

Матвей Шандрыголов

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