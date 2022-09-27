В ВМС США объяснили наличие буквы Z на корме миноносца его названием

Японское командование ВМС США было вынуждено объясниться из-за наличия буквы Z на корме американского миноносца, прибывшего недавно в Японию. Так, военное ведомство указало в своём Twitter-аккаунте, что Z — первая литера названия эскадренного миноносца Zumwalt, вошедшего в порт Йокосука.

"Уверены, что вы в курсе, но на всякий случай поясняем. Буква Z на корме — это первая буква в Zumwalt", — написало ведомство.

При этом там напомнили, что у судна также есть прозвище Зум-сан. Кроме того, в ведомстве добавили, что с большой буквой Z корабль кажется "милым".