Бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер в статье для издания National Interest заявил о необходимости США изменить внешнюю политику и смириться с многополярностью мира, а также наличием ряда сильных государств.

Дипломат считает, что прямо сейчас у Вашингтона есть прекрасная возможность изменить внешнюю политику и признать хаос, который творится во всём мире при плохом управлении Штатов в Европе. По его мнению, такой шаг от США может поспособствовать прекращению боевых действий на Украине.

"После анализа заявлений и действий американских политиков в последние годы и месяцы сомнительно, что эта точка зрения лежит в основе их решений", — подчеркнул Орстрем Меллер.