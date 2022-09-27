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27 сентября, 14:28

Американский дипломат призвал США изменить внешнюю политику и признать многополярность мира

National Interest: США нужно изменить внешнюю политику после слов Путина

Бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер в статье для издания National Interest заявил о необходимости США изменить внешнюю политику и смириться с многополярностью мира, а также наличием ряда сильных государств.

Дипломат считает, что прямо сейчас у Вашингтона есть прекрасная возможность изменить внешнюю политику и признать хаос, который творится во всём мире при плохом управлении Штатов в Европе. По его мнению, такой шаг от США может поспособствовать прекращению боевых действий на Украине.

"После анализа заявлений и действий американских политиков в последние годы и месяцы сомнительно, что эта точка зрения лежит в основе их решений", — подчеркнул Орстрем Меллер.

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Shutterstock

Артур Белкин

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