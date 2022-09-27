Как жил борец со стереотипами Борис Моисеев, которого подкосили инсульты

Заслуженный артист РФ Борис Моисеев завершил концертную деятельность ещё в 2015-м, после чего практически пропал с радаров. Несмотря на это, фанаты не забывали кумира: без песен "Голубая луна" и "Петербург – Ленинград" не обходилась ни одна стоящая вечеринка. В соцсетях музыкант появлялся редко и никогда не роптал на судьбу, потому поклонники и подумать не могли, что жизнь Моисеева в последние годы была совсем не сахар.

В декабре 2010 года Бориса Моисеева сразил инсульт. Артиста, у которого отнялась вся левая часть тела, срочно госпитализировали, а через несколько дней ввели в кому. Новый год Борис Михайлович встретил в больнице, домой его выписали только 3 февраля 2011-го. Моисееву тогда было под 60, и заканчивать карьеру он не собирался: уже в июле звезда скакала по сцене. Рекомендаций медиков вести здоровый образ жизни артист не придерживался: снова закурил. Тем не менее выглядел вполне бодро и свежо.

Борис Моисеев и группа A Sortie во время съёмок новогодней передачи "Голубой огонёк" на "Мосфильме". Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Весной 2022-го арт-директор Моисеева Сергей Горох в эфире программы "Звёзды сошлись" поделился подробностями из жизни артиста: "Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но, во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день". Уже тогда самые преданные фаны поняли, что хороших новостей ждать не стоит. К тому же Сергей рассказал, что певец набрал лишний вес, его речь нарушена и есть проблемы с подвижностью руки. Борис Михайлович стал крайне редко выходить на улицу и жил затворником в одиночестве. Горох уверял: на случай проблем в квартире установлена тревожная кнопка, а он сам живёт недалеко, в пяти минутах езды, и готов приехать по первому зову. Кстати, в марте в прессе мелькала информация, что вот уже два года как недвижимость Моисеева записана на Сергея.

Певец Борис Моисеев на съёмках новогодней программы на телеканале НТВ. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго