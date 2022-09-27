Как жил борец со стереотипами Борис Моисеев, которого подкосили инсульты
В соцсетях заслуженный артист России в последние годы не отсвечивал. А у фанатов то и дело появлялись поводы для беспокойства: в СМИ писали, что Моисеев парализован и доживает свой век в нищете.
Обложка © ТАСС / Максим Люков
Заслуженный артист РФ Борис Моисеев завершил концертную деятельность ещё в 2015-м, после чего практически пропал с радаров. Несмотря на это, фанаты не забывали кумира: без песен "Голубая луна" и "Петербург – Ленинград" не обходилась ни одна стоящая вечеринка. В соцсетях музыкант появлялся редко и никогда не роптал на судьбу, потому поклонники и подумать не могли, что жизнь Моисеева в последние годы была совсем не сахар.
В декабре 2010 года Бориса Моисеева сразил инсульт. Артиста, у которого отнялась вся левая часть тела, срочно госпитализировали, а через несколько дней ввели в кому. Новый год Борис Михайлович встретил в больнице, домой его выписали только 3 февраля 2011-го. Моисееву тогда было под 60, и заканчивать карьеру он не собирался: уже в июле звезда скакала по сцене. Рекомендаций медиков вести здоровый образ жизни артист не придерживался: снова закурил. Тем не менее выглядел вполне бодро и свежо.
Борис Моисеев и группа A Sortie во время съёмок новогодней передачи "Голубой огонёк" на "Мосфильме". Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Весной 2015-го Моисеев понял, что организм подводит, и сказал нет активным выступлениям. При этом до 2019 года выходили его новые треки. В 2020-м поползли слухи, что Борис Михайлович остался без денег и прикован к постели, однако сам артист заявил, что ни в чём не нуждается и силы его пока не покинули. В мае 2021 года Моисеев впервые вышел в свет после тяжёлой болезни, и стало понятно, что это совсем другой человек. Певец тогда приехал на день рождения Кристины Орбакайте. Он позировал, сидя в чёрной маске, которая скрывала половину лица.
Весной 2022-го арт-директор Моисеева Сергей Горох в эфире программы "Звёзды сошлись" поделился подробностями из жизни артиста: "Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но, во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день". Уже тогда самые преданные фаны поняли, что хороших новостей ждать не стоит. К тому же Сергей рассказал, что певец набрал лишний вес, его речь нарушена и есть проблемы с подвижностью руки. Борис Михайлович стал крайне редко выходить на улицу и жил затворником в одиночестве. Горох уверял: на случай проблем в квартире установлена тревожная кнопка, а он сам живёт недалеко, в пяти минутах езды, и готов приехать по первому зову. Кстати, в марте в прессе мелькала информация, что вот уже два года как недвижимость Моисеева записана на Сергея.
Певец Борис Моисеев на съёмках новогодней программы на телеканале НТВ. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Бориса Моисеева не стало 27 сентября днём, артисту было 68 лет. Тело певца нашёл Сергей Горох, когда пришёл проведать. Прибывшим в квартиру на Краснопролетарской улице врачам оставалось лишь констатировать смерть Моисеева. Что интересно, самым близким человеком, любимым другом Бориса до последних дней оставалась Алла Пугачёва. Примадонна каждый месяц присылала коллеге продукты на московский адрес и постоянно справлялась о здоровье.