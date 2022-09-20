Случайность или судьба? 5 артистов, которые погибли в ДТП

Александр Дедюшко погиб вместе с женой и сыном 15 лет назад

Актёр Александр Дедюшко. Фото © Wikipedia

Актёр Александр Дедюшко, известный по телесериалу "Оперативный псевдоним", погиб в ДТП во Владимирской области вместе с супругой Светланой и сыном Димой. Авария произошла 3 ноября 2007 года, по одной из версий, по причине того, что артист уснул за рулём. "Тойота", в которой следовала семья Дедюшко, пересекла две сплошные и выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком "Скания". Александр и Светлана погибли мгновенно, их сын был жив ещё несколько минут после ДТП, но скончался до приезда скорой помощи. Супругов хоронили в закрытых гробах. На месте гибели семьи актёра установили стелу из чёрного гранита, увенчанную крестом, на ней выгравированы портреты Александра, Светланы и Дмитрия.

Звезда "Дизель-шоу" Марина Поплавская погибла при столкновении автобуса с грузовиком МАЗ

Марина Поплавская. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / "Дизель-шоу"

Популярная юмористическая артистка и певица, редактор украинского КВН Марина Поплавская была капитаном команды "Девочки из Житомира", выступавшей в Высшей лиге КВН. Её жизнь оборвалась в октябре 2018-го: автобус, в котором ехала Марина, врезался в грузовик МАЗ. Шансов выжить у артистки не было: её выбросило на дорогу и буквально разорвало на части. Зрителям Поплавская была знакома ролями "типичных женщин" — тёщи, жены, мамы — и полюбилась в этих образах. При этом своей семьи у актрисы так и не появилось.

Марина Голуб погибла на 55-м году жизни в ДТП, возвращаясь на такси из театра

Актриса Марина Голуб. Фото © Wikipedia

Одна из самых талантливых актрис России — Марина Голуб — погибла десять лет назад. В ночь с 9 на 10 октября 2012 года заслуженная артистка РФ поймала таксиста-частника у театра, но доехать до дома ей было не суждено. Марина села на переднее сиденье, туда и пришёлся удар "кадиллака", на перекрёстке протаранившего авто с актрисой. По роковому стечению обстоятельств последний спектакль, который Голуб посмотрела перед гибелью, назывался "Смертельный двигатель".

Михаил Евдокимов

Юморист, заслуженный артист России, четвёртый губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Фото © Wikipedia

Гибель популярного артиста, губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, произошедшая на фоне затяжного конфликта с местной элитой, породила массу слухов. До сих пор многим смерть Евдокимова кажется неслучайной. Юморист скончался в 2005-м на трассе Бийск – Барнаул, когда машина, в которой находились Михаил Сергеевич, его жена и охранник, врезалась в дерево. Известно, что водитель значительно превысил скорость и не справился с управлением. В страшной трагедии выжила только супруга Евдокимова.

Юрий Степанов

Юрий Степанов. Фото © Wikipedia