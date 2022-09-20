Ефремов на зоне читает Ветхий Завет, играет в КВН и снимает документалки

Известный актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, рассказал, как проходят его будни в колонии. Как сообщает Starhit, отношения с другими заключёнными у заслуженного артиста прекрасные.

"Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на свободу, буду относиться ещё лучше, потому что это всё-таки большой опыт", — признаётся Ефремов.

На зоне, по словам актёра, есть чем заняться, если человек сам готов меняться в лучшую сторону. В этом помогает и ручной труд (Ефремов вставляет замки на производстве медицинской спецодежды), и библиотека (актёр впервые прочитал Ветхий Завет), и даже тюремный досуг ("звёздный" арестант играет в местном КВН).