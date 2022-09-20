Ефремов на зоне читает Ветхий Завет, играет в КВН и снимает документалки
Актёр Михаил Ефремов рассказал об отношениях с заключёнными
Известный актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, рассказал, как проходят его будни в колонии. Как сообщает Starhit, отношения с другими заключёнными у заслуженного артиста прекрасные.
"Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на свободу, буду относиться ещё лучше, потому что это всё-таки большой опыт", — признаётся Ефремов.
На зоне, по словам актёра, есть чем заняться, если человек сам готов меняться в лучшую сторону. В этом помогает и ручной труд (Ефремов вставляет замки на производстве медицинской спецодежды), и библиотека (актёр впервые прочитал Ветхий Завет), и даже тюремный досуг ("звёздный" арестант играет в местном КВН).
"В колонии сделано всё, чтобы человека исправить: и распорядок дня, и работа, и мужской коллектив, но в данном случае всё зависит от человека. Если человек хочет исправиться, он исправится", — заключил актёр.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, через несколько часов скончавшийся на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
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