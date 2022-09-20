"За правду надо бороться!" Что таилось в сердце у Сергея Бодрова: 10 цитат

Но я не думаю, что норма — это когда человек хороший. Кто сказал, что люди должны быть хорошие, честные, искренние, почему они должны радоваться и улыбаться нам? Нормально — это когда люди обманывают, лукавят, ищут себе какие-то блага. И тогда всё остальное, выходящее за рамки этой нормы, когда человек сказал тебе спасибо, не соврал, поддержал тебя, сделал что-то хорошее, хотя мог этого и не делать при условии, что ты не зависишь от него, а он — от тебя, вызывает большую радость, ликование и вообще делает мир прекрасным