"За правду надо бороться!" Что таилось в сердце у Сергея Бодрова: 10 цитат
Исполнитель культовой роли Данилы Багрова погиб 20 сентября 2002-го на съёмках фильма "Связной" в Кармадонском ущелье при сходе ледника Колка. Собрали 10 правил, по которым жил кумир поколения.
Обложка. Кадр © "Брат-2". Режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Кинопоиск
Единственный рецепт для любого дела — быть искренним. Когда ты увлечён, делаешь что-то искренне, тогда всё получается
Время — одна из тех вещей, на которую мы не в состоянии повлиять
Единственное, что мы можем сделать, — это наполнить наши дни, сделать их длиннее, шире. И средство одно — любовь и внимание к окружающим. Как у ребёнка. У него день очень длинный: он найдёт листик, рассматривает его полчаса, и целый мир разворачивается у него перед глазами. А можно не листик рассматривать, а людей. Делать как можно больше, писать, снимать. Наполнять жизнь
За всё надо платить, за успехи — утратой свободы
Но успехи-то ведь сомнительны, не абсолютны. Они содержанием жизнь не наполняют, зато ты вдруг становишься зависимым от ненужных людей, телефонных звонков. А свобода — самое важное, что есть у человека
Даже если ты прав, то это вовсе не значит, что тебе будут верить. За правду надо бороться
В студенческие годы у меня был один преподаватель, профессор, который внушил мне одну простую истину. Он говорил, что настоящего мужчину можно определить по двум вещам: по его отношению к книге и по отношению к женщине. Сам он всегда, прежде чем взять книгу, шёл мыть руки. И для меня стало правилом на всю жизнь трепетно и с уважением относиться к книгам и, конечно же, к женщинам
Любовь к одиночеству — вещь, на мой взгляд, естественная для любого человека. Да, я люблю быть один. Одиночество — вот зависимость. От себя самого. А это посильнее всякой другой зависимости
Я очень трепетно отношусь к каким-то главным ценностям, может, это и неправильно
Но я не думаю, что норма — это когда человек хороший. Кто сказал, что люди должны быть хорошие, честные, искренние, почему они должны радоваться и улыбаться нам? Нормально — это когда люди обманывают, лукавят, ищут себе какие-то блага. И тогда всё остальное, выходящее за рамки этой нормы, когда человек сказал тебе спасибо, не соврал, поддержал тебя, сделал что-то хорошее, хотя мог этого и не делать при условии, что ты не зависишь от него, а он — от тебя, вызывает большую радость, ликование и вообще делает мир прекрасным
Мужественные поступки совершать труднее, чем постыдные, но зато они делают тебя сильнее
Взять себя за горло я не позволю никому, в том числе и жизни. Хотя я фаталист. Но фатальна не жизнь, а судьба. Есть точка, где ты обязателен
Мир продолжит жить и без тебя. Понимать это больно, но важно