Стала известна неожиданная причина красных щёк у детей

Когда ребёнку исполняется полгода, родители могут заметить у него покраснение щёк. Об этом "Газете.ru" рассказала детский стоматолог клиники "СМ-Стоматология" Анна Пятибратова. Она отметила, что причина этому — начало прорезывания зубов.

"За этим симптомом может скрываться именно прорезывание зубов. Чаще всего покраснение кожи подбородка и щёк возникает из-за активной работы слюнных желёз или длительного механического воздействия. При прорезывании десна начинает чесаться и ребёнок пытается устранить сильный зуд. Он сосёт пальчики, кулачки, что усиливает слюноотделение. Текущая слюна высыхает на коже, вызывая её раздражение, растрескивание и покраснение", — пояснила Пятибратова.

Также, по её словам, врачи всегда обращают внимание на десну, которая может быть увеличена в размере, покраснеть или отечь. Порой через неё может быть виден прорезывающийся зуб. Эксперт резюмировала, что, если при покраснении щёк у ребёнка нет сопутствующих заболеваний и в его рационе не появлялись новые продукты, скорее всего, это связано именно с появлением зубов.