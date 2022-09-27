ОП РФ признала состоявшимися референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Общественная палата Российской Федерации констатировала успешное проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова.

"Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", — сказала она на брифинге, трансляция которого ведётся в VK.

Координационный совет наблюдал за процессом голосования на территории Московской области, отметила Булгакова. Она также подчеркнула, что в ходе голосования выразить своё волеизъявление мог каждый участник.