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27 сентября, 17:29

ОП РФ признала состоявшимися референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Общественная палата Российской Федерации констатировала успешное проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова.

"Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", — сказала она на брифинге, трансляция которого ведётся в VK.

Координационный совет наблюдал за процессом голосования на территории Московской области, отметила Булгакова. Она также подчеркнула, что в ходе голосования выразить своё волеизъявление мог каждый участник.

Исторический выбор 99%: Как голосовали жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона вопреки террору Киева

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Все голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на участках в РФ, подсчитаны и объявлены. Данные с участков, расположенных в республиках Донбасса и на освобождённых территориях, ещё подсчитываются.

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ТАСС/Александр Демьянчук

Ирина Фальке

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