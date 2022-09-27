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27 сентября, 17:17

России предрекли превращение в сверхдержаву благодаря Сибири

Китайский финансист Чеа спрогнозировал превращение России в сверхдержаву благодаря Сибири

Сибирь в ближайшие 30 лет превратится в крупнейший сельскохозяйственный регион мира, что поможет России стать настоящей сверхдержавой. Об этом изданию Business Insider рассказал содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе.

"Все эти обширные территории, которыми они владеют в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия превратится в продовольственную сверхдержаву", заявил Хенг Хе.

По прогнозу финансиста, не помешают этому и изменения климата в мире. Напротив, это раскроет потенциал пустующих пахот на территории Сибири, а в битве с глобальным потеплением Россия может стать настоящим победителем.

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Shutterstock

Артур Белкин

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