Исторический выбор 99%: Как голосовали жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона вопреки террору Киева Попытка Украины запугать голосующих на референдумах провалилась. Эксперты ЭИСИ фиксируют крайне эмоциональные опросы жителей регионов, которые голосуют за присоединение к России. 27 сентября, 16:53 Обложка © ТАСС / Егор Алеев

"З0 лет ждали, я — россиянин", "Родина пришла ко мне", "Паспорт старый — там я украинец, но я — россиянин". Практически каждый второй опрошенный, кто пришёл на участки для голосования, произносил подобные личные, но на удивление оказавшиеся практически общими слова.

— По последним данным экзитполов, число тех, кто выбрал воссоединение с Россией, на освобождённых территориях Украины доходит до 99%", — заявил во время круглого стола ЭИСИ, посвящённого ходу голосования на бывших территориях Украины, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

— Жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины совершили гражданский подвиг, проголосовав под пулями и бомбёжкой Киева за воссоединение с Россией. Уверенность в своей правде помогла гражданам республик не испугаться и выбрать своё будущее, — считает депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев.

Такую реакцию он объясняет неимоверной нагрузкой насилия, войны, фейков и мощной пропаганды на жителей республик. При подобных перегрузках сознание отключается и возвращается к базовым настройкам: "русскому языку, безопасности, настоящей Родине, которой оказалась Россия".

— Украина показала себя злой мачехой, донбассовцы жили все эти годы в состоянии апартеида, поэтому люди приняли единственно верное решение — идти до конца. Это русские люди, которые наконец воссоединились со своей Отчизной, — объясняет Матвейчев.

О многом, по словам социологов, говорят настроения и поведение голосующих, их все эти дни замеряли эксперты. Переход из состояния борьбы и несогласия с украинским режимом в декларацию своей позиции означает веру в собственные силы и доверие России.

Об уникальности организации референдумов уже заявляют международные наблюдатели, которые присутствовали на освобождённых территориях и в России на участках для голосования. Пятидневное голосование оправдало свой формат и способствовало сохранению жизни граждан республик.

Напомним, первые четыре дня проходило придомовое голосование, а также на предприятиях, но в течение всего срока находились и те, кто шёл на избирательные участки. Люди приходили со слезами на глазах, они действительно ждали этих дней.

Именно поэтому голосованию, вопреки диверсиям и обстрелам, удалось обеспечить высокую явку. Процесс народного волеизъявления продемонстрировал всем, что значит отстаивать своё право на выбор.

Предварительные итоги референдумов

Подсчёт бюллетеней после голосования на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ на избирательном участке. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации проходили с 23 по 27 сентября. Фото © ТАСС / Егор Алеев

В предоставленных экспертами ИНСОМАР данных экзитполов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подавляющее большинство участников высказались за вхождение в состав России. В Запорожской области было опрошено 967 человек, в Херсонской — 959 человек. Люди охотно отвечали на вопросы. Согласно опросам, за вхождение региона в состав РФ в Запорожской области высказалось 95% респондентов, в Херсонской области — 89%. Одинаковое количество респондентов из ЛНР/ДНР — 97% — выступили за присоединение к России.

— Мы опросили 1817 респондентов в ДНР, 765 — в ЛНР. Получили одинаковое распределение, то есть доля ответивших да на вопросы референдума — 97%, — сказал Виктор Потуремский.

По последним данным, на участках в России обработано 57% протоколов жителей Запорожской области. Более 97,74% жителей области высказались за присоединение к России. За проголосовали 11 335 человек, против — 166 (1,43%).

Будущее России, Запорожья, Херсонщины и донбасских республик

Избиратель во время голосования на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Политолог Александр Асафов считает, что некоторые страны мира могут начать политический торг вокруг референдумов. Несмотря на присутствие международных наблюдателей на референдумах в Донбассе, Запад не признает их результаты.

— Исторический выбор жителей освобождённых территорий сделан — это мы видим по предварительным цифрам явки. Непризнание западным миром никак не влияет на выбор и жизнь граждан регионов, которые готовы воссоединиться с Россией, — полагает Асафов.

— К России присоединятся практически шесть миллионов человек — четыре региона размером с Бельгию. Потенциал регионов, например у Донбасса, выше, чем у ряда российских областей, — отметил политолог Олег Матвейчев. — Мы выйдем за 150 миллионов, но главное в этом событии не экономика, а историческое закрепление тенденций возрождения России, её славной истории и собирания своих земель.

Эксперты отметили, что Запад навязывает конфликты Евразии, чем больше войн — религиозных, классовых, поколенческих и даже половых, — тем лучше условия для господства англосаксонских элит. Уже исчезли с геополитической карты Французская, Германская и Османская империи, теперь дело застопорилось из-за России.

— Страны ЕС, которые должны быть заинтересованы в прекращении конфликта — сателлиты, являющиеся полем боя в сегодняшней ситуации, им предстоит экономическое уничтожение. По разным данным, они потеряли уже как минимум один триллион долларов. Но политики Европы не могут вернуться к переговорам и дешёвому газу. Вся политика последнего времени — это поиск точки опоры. Но настанет ли для Европы момент, когда европейцы осознают свои национальные интересы и дадут отпор, мы пока не знаем, — сказал Матвейчев.

Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency Как отреагирует мир впоследствии на итоги референдумов? 0 Гнев, торг, смирение... Не признает результаты голосования Признает, как признал Косово

Авторы Елена Стафеева