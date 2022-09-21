Эксперт ЭИСИ спрогнозировала главный итог референдумов в Донбассе, на Харьковщине и в Запорожье

Донбасс и остальные освобождённые регионы чувствуют те усилия, которые прикладывает Россия для их защиты. Об этом в беседе с Лайфом заявила глава Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, подчеркнув, что разделяет мнение людей, живущих на тех территориях, потому что именно оно сейчас в приоритете.

"Люди на освобождённых территориях видят результат прихода наших сил туда. Не только военных, но и гуманитарных. Очень важная точка — 1 сентября. За счёт непосредственного участия делегации из наших регионов был восстановлен нормальный учебный процесс, всё прошло безопасно, дети пошли в школу", — отметила Кислицына.

Собеседница Лайфа указала и на ускоренный рост восстановления инфраструктуры в Мариуполе, Луганске, Донецке благодаря усилиям России. Она отметила, что огромная нагрузка легла именно на детей и им сейчас особенно непросто. В связи с этим Кислицына отметила важность летних лагерей и других мероприятий, которые помогли ребятам испытать чувство доверия и безопасности.

Она подчеркнула, что, не будучи военным экспертом, больше оценивает не усиление группировки российских войск, а обеспечение национального суверенитета, исполнение государственных задач и завершение целей СВО. С присоединением к РФ новых регионов в стране увеличатся госзаказы на сферы военного и оборонного промышленного комплекса, в целом прибыль и количество новых рабочих мест, уверена Кислицына. Но главное — улучшится общее социальное настроение и самочувствие.