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27 сентября, 17:39

Столтенберг обеспокоен из-за истощения запасов оружия НАТО

Столтенберг призвал НАТО быстрее восполнять истощённые запасы оружия

<p>Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto</p>

Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быстрее пополнять запасы оружия, истощённые непрекращающимися поставками Украине. Об этом говорится в документе, распространённом пресс-службой военного блока после внеочередного заседания национальных директоров стран – членов организации.

"На заседании обсуждались ... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее", говорится в документе.

Тем не менее Столтенберг в очередной раз призвал продолжать поддерживать Украину всем необходимым.

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет конфликта с РФ и не прибегнет к ядерной риторике

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет конфликта с РФ и не прибегнет к ядерной риторике

Ранее генсек НАТО понадеялся, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров. По его словам, альянс должен обеспечить Киеву лучшие переговорные условия.

Матвей Шандрыголов

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