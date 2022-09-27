Столтенберг обеспокоен из-за истощения запасов оружия НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быстрее пополнять запасы оружия, истощённые непрекращающимися поставками Украине. Об этом говорится в документе, распространённом пресс-службой военного блока после внеочередного заседания национальных директоров стран – членов организации.

"На заседании обсуждались ... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее", — говорится в документе.

Тем не менее Столтенберг в очередной раз призвал продолжать поддерживать Украину всем необходимым.