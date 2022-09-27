Столтенберг обеспокоен из-за истощения запасов оружия НАТО
Столтенберг призвал НАТО быстрее восполнять истощённые запасы оружия
Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быстрее пополнять запасы оружия, истощённые непрекращающимися поставками Украине. Об этом говорится в документе, распространённом пресс-службой военного блока после внеочередного заседания национальных директоров стран – членов организации.
"На заседании обсуждались ... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее", — говорится в документе.
Тем не менее Столтенберг в очередной раз призвал продолжать поддерживать Украину всем необходимым.
Ранее генсек НАТО понадеялся, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров. По его словам, альянс должен обеспечить Киеву лучшие переговорные условия.