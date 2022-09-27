Главком ВСУ Залужный неоднозначно высказался о познаниях Зеленского в военном деле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не требуются знания того уровня, которые есть у военных экспертов, считает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Соответствующее заявление он сделал в большом интервью британской газете The Times.

Автор публикации напомнил, что, когда Зеленский вступил в должность президента в 2019 году, Залужный исполнял обязанности командующего в зоне боевых действий. Ему приходилось информировать нового главу государства о военных операциях и командных структурах. Понимая, что тот никогда не служил в армии, военачальник даже не собирался обучать его тактическим тонкостям ведения войны.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", — высказался Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, он был удивлён тем, что Зеленский согласился с его мнением и не стал вникать в особенности ведения боевых действий. Залужный заметил, что именно поэтому президент позволял своим генералам управлять балом "без прямого вмешательства в военные дела".