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27 сентября, 17:46
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Главком ВСУ Залужный неоднозначно высказался о познаниях Зеленского в военном деле

<p>Владимир Зеленский. Фото © Getty Images/Alexey Furman</p>

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images/Alexey Furman

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не требуются знания того уровня, которые есть у военных экспертов, считает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Соответствующее заявление он сделал в большом интервью британской газете The Times.

Автор публикации напомнил, что, когда Зеленский вступил в должность президента в 2019 году, Залужный исполнял обязанности командующего в зоне боевых действий. Ему приходилось информировать нового главу государства о военных операциях и командных структурах. Понимая, что тот никогда не служил в армии, военачальник даже не собирался обучать его тактическим тонкостям ведения войны.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", — высказался Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, он был удивлён тем, что Зеленский согласился с его мнением и не стал вникать в особенности ведения боевых действий. Залужный заметил, что именно поэтому президент позволял своим генералам управлять балом "без прямого вмешательства в военные дела".

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В ходе того же интервью Залужный назвал главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова умнейшим из людей. Украинский военачальник также признался, что сам учился у российского генерала и читал всё, что он когда-либо писал.

Ирина Фальке

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