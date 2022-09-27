"На смену клоуну придёт хунта": Рогов заявил, что Зеленского вскоре могут заменить

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может лишиться своего поста, а на смену ему придёт главком ВСУ Валерий Залужный. Таким предположением в телеграм-канале поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Хозяева Зеленского готовят ему замену. В последнее время наблюдаю, как в западной прессе начинает всё чаще мелькать главнокомандующий ВСУ Залужный", — отметил Рогов.

Такой шаг со стороны Запада может наглядно показать, что незаменимых для них не существует, а "на смену клоуну придёт хунта", предполагает Рогов. Элиты в Киеве, по мнению председателя движения "Мы вместе с Россией", тонко чувствуют подобные моменты и начинают всё чаще акцентировать внимание на том, как они помогают ВСУ.

"И главное — фотографий побольше сделать. И благодарностей. Потом это всё в рамочку и в кабинет, чтобы все видели. В общем, стелют соломку. Думают, что когда власть сменится, то им зачтётся", — добавил Рогов.