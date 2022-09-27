Названа дата возобновления перелётов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о возобновлении с 1 октября регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом рассказал сам перевозчик.

Ранее говорилось, что "Аэрофлот" осенью возобновляет полёты в столицу Шри-Ланки Коломбо, в Бангкок, а также в индийский штат Гоа. В Коломбо рейсы начнутся с 9 октября, на начальном этапе они будут проходить дважды в неделю, в Бангкок — с 30 октября семь раз в неделю, а в Гоа — со 2 ноября до трёх рейсов в неделю.