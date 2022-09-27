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27 сентября, 10:08

Названа дата возобновления перелётов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

"Аэрофлот" вновь начнёт летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с октября

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о возобновлении с 1 октября регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом рассказал сам перевозчик.

"Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться с 1 октября из терминала С аэропорта Шереметьево", — указано в сообщении.

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Ранее говорилось, что "Аэрофлот" осенью возобновляет полёты в столицу Шри-Ланки Коломбо, в Бангкок, а также в индийский штат Гоа. В Коломбо рейсы начнутся с 9 октября, на начальном этапе они будут проходить дважды в неделю, в Бангкок — с 30 октября семь раз в неделю, а в Гоа — со 2 ноября до трёх рейсов в неделю.

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Татьяна Миссуми
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