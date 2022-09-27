SANA: Турция нанесла удар по сирийской провинции Хасеке

ВС Турции обстреляли провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии, в результате есть жертвы. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Удар был нанесён по району Абу-Расейн, два человека погибли, ещё восемь пострадали. Среди раненых есть женщины и дети.

А 18 сентября стало известно, что Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по базе "Джебхат ан-нусры"* в сирийской провинции Идлиб. Были уничтожены полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджан ад-Дири.