SANA: Турция нанесла удар по сирийской провинции Хасеке
ВС Турции обстреляли провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии, в результате есть жертвы. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
Удар был нанесён по району Абу-Расейн, два человека погибли, ещё восемь пострадали. Среди раненых есть женщины и дети.
А 18 сентября стало известно, что Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по базе "Джебхат ан-нусры"* в сирийской провинции Идлиб. Были уничтожены полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджан ад-Дири.
* Террористическая организация, её деятельность запрещена Верховным судом на территории РФ.
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