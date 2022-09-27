Шведские сейсмологи: Мощность взрыва на "Северном потоке" эквивалентна детонации 100 кг динамита
Сейсмологи из Уппсальского университета Швеции считают, что ЧП с утечкой газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" связаны со взрывами, а не с землетрясениями или оползнями.
Как передаёт агентство Reuters, учёные полагают, что взрывы произошли в воде. По их оценкам, мощность одного из них эквивалентна детонации 100 килограммов динамита.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Twitter / Forsvaret