На "Госуслугах" запустили сервис по приёму заявлений на отсрочку для IT-специалистов

На "Госуслугах" заработал сервис по приёму заявлений на отсрочку для IT- и телеком-специалистов, в настоящий момент из-за риска DDoS-атак услуга доступна только на территории РФ. Пресс-служба Минцифры опубликовала пошаговую инструкцию для подачи документа.

Первым делом специалист должен заполнить в отделе кадров форму – подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. Важно знать, что при редактировании CSV файла в Excel первые символы в номерах документов, начинающиеся с "0", будут стираться — исправлять это не нужно.

Далее следует открыть сервис на "Госуслугах" и проверить данные, которые должны загрузиться автоматически из личного кабинета. Затем нужно заполнить данные о воинском учёте: вид документа, его серию и номер, воинское звание, должность и т.д. Следом пользователь указывает полную информацию о полученном высшем образовании, согласно приложению 1 к приказу. Если нужной специальности там нет, её следует поискать в таблице соответствия специальностей в приложении 2.

Далее нужно заполнить поля с информацией о месте работы, а затем прикрепить к готовому заявлению подписанную руководителем организации форму-подтверждение и файл с отсоединённой электронной подписью. После чего можно отправлять заявку.

В Минцифры уточнили, что после обработки заявления министерство направит данные в Генштаб, после чего Минобороны примет решение о непривлечении к мобилизации.