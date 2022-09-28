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28 сентября, 05:46

Власти Запорожья заявили, что регион больше не является частью Украины

Рогов: Запорожская область больше не является частью Украины и возвращается в Россию

Запорожская область больше не является частью Украины и теперь возвращается в Россию. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Подведены официальные итоги референдума. Запорожская область больше не является частью Украины и официально вышла из её состава. Это решение окончательное и необратимое. Мы возвращаемся домой, в Россию", — сказал он.

Рогов подчеркнул, что тактика Киева по запугиванию, обстрелу и терактам в Запорожской области не сломила дух местных жителей и их желание вернуться на свою историческую родину.

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Ранее сообщалось, что за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло в избиркоме региона.

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VK / Марина Шевченко

Светлана Оперук

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