Запорожская область больше не является частью Украины и теперь возвращается в Россию. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Подведены официальные итоги референдума. Запорожская область больше не является частью Украины и официально вышла из её состава. Это решение окончательное и необратимое. Мы возвращаемся домой, в Россию", — сказал он.

Рогов подчеркнул, что тактика Киева по запугиванию, обстрелу и терактам в Запорожской области не сломила дух местных жителей и их желание вернуться на свою историческую родину.