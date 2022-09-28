Шольц заявил, что Германия не примет итоги референдумов в Донбассе
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает результаты прошедших референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
"Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и будем продолжать поддерживать Украину с неослабевающей силой", — сказал Шольц в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.
Также канцлер подчеркнул, что Германия "делает всё возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией".
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения регионов в состав РФ. Все голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на участках в РФ, подсчитаны и объявлены.
ТАСС / ЕВ / dpa/picture-alliance