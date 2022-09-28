Шольц заявил, что Германия не примет итоги референдумов в Донбассе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает результаты прошедших референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

"Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и будем продолжать поддерживать Украину с неослабевающей силой", — сказал Шольц в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

Также канцлер подчеркнул, что Германия "делает всё возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией".