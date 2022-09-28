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28 сентября, 05:04

Шольц заявил, что Германия не примет итоги референдумов в Донбассе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает результаты прошедших референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

"Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и будем продолжать поддерживать Украину с неослабевающей силой", сказал Шольц в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

Также канцлер подчеркнул, что Германия "делает всё возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией".

Шольц заранее отказался признать итоги референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России

Шольц заранее отказался признать итоги референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения регионов в состав РФ. Все голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на участках в РФ, подсчитаны и объявлены.

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ТАСС / ЕВ / dpa/picture-alliance

Юлия Коновалова

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