Эксперт подсчитал потери газа из-за ЧП на "Северных потоках"
Аналитик Собко: Из "Северных потоков" из-за прорыва труб в воздух может уйти газ на $2 млрд
Газ на сумму более двух миллиардов долларов может выйти в воздух из-за ЧП на трубопроводной системе "Северных потоков". Таковы подсчёты, произведённые аналитиком нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александром Собко.
"При грубых подсчётах в одной нитке содержался газ на сумму 720 миллионов долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2000 долларов за тысячу кубов", — пояснил Собко в беседе с агентством "Прайм".
Если предположить, что в "Северных потоках" был сопоставимый объём газа, то его стоимость в трёх нитках по текущей спотовой цене на крупнейшем европейском хабе TTF может составлять 2,16 миллиарда долларов. Собко добавил, что ситуация с ЧП сложная, поэтому неясно, планируется ли, чтобы весь газ вышел из трубопроводов. Возможно, нужно поддерживать давление, чтобы не дать воде заходить в трубы. Тогда всё время будет газ идти, подытожил эксперт.
Накануне стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE