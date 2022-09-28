Эксперт подсчитал потери газа из-за ЧП на "Северных потоках"

"При грубых подсчётах в одной нитке содержался газ на сумму 720 миллионов долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2000 долларов за тысячу кубов", — пояснил Собко в беседе с агентством "Прайм".

Если предположить, что в "Северных потоках" был сопоставимый объём газа, то его стоимость в трёх нитках по текущей спотовой цене на крупнейшем европейском хабе TTF может составлять 2,16 миллиарда долларов. Собко добавил, что ситуация с ЧП сложная, поэтому неясно, планируется ли, чтобы весь газ вышел из трубопроводов. Возможно, нужно поддерживать давление, чтобы не дать воде заходить в трубы. Тогда всё время будет газ идти, подытожил эксперт.