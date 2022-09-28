В инциденте на "Северных потоках" увидели угрозу для ЕС и НАТО
Глава Минобороны Латвии Пабрикс назвал инцидент на "Северных потоках" диверсией
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" диверсией.
"Взрыв газопровода "Северный поток" в Балтийском море — это диверсия. Диверсия произошла в непосредственной близости от территории НАТО", — написал Пабрикс у себя в социальных сетях.
Министр высказал мнение, что настал момент, когда необходимо тесное сотрудничество союзников по ЕС и НАТО в расследовании инцидента и защите критически важной инфраструктуры.
Ранее источники немецкой газеты Тagesspiegel также пришли к выводу, что причиной падения давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать диверсия.
Накануне, напомним, стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер.
ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK