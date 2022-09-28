Выживший девятиклассник вспомнил, как спасся в ижевской бойне

15-летний Тимур Назмутдинов — один из учеников ижевской школы, в которой накануне произошёл массовый расстрел людей. Подросток чудом остался жив. Подробности трагедии он рассказал телеграм-каналу SHOT.

В момент нападения класс Тимура писал тест на уроке английского. Услышав шум, учительница вышла в коридор и мгновенно упала замертво на глазах у своих учеников от выстрела напавшего на заведение Артёма Казанцева. Вместе с ребятами Тимур бросился к шкафам, чтобы спрятаться, однако убийца начал расстреливать подростков практически в упор.

"Не каждый день видишь, как у тебя умирают одноклассники. Кровь, запах пороха. Двое одноклассников умерли моментально, трое скончались в больнице", — рассказал ученик.