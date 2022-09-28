Выживший девятиклассник вспомнил, как спасся в ижевской бойне
Выживший после массового расстрела в ижевской школе подросток вспомнил детали трагедии
15-летний Тимур Назмутдинов — один из учеников ижевской школы, в которой накануне произошёл массовый расстрел людей. Подросток чудом остался жив. Подробности трагедии он рассказал телеграм-каналу SHOT.
В момент нападения класс Тимура писал тест на уроке английского. Услышав шум, учительница вышла в коридор и мгновенно упала замертво на глазах у своих учеников от выстрела напавшего на заведение Артёма Казанцева. Вместе с ребятами Тимур бросился к шкафам, чтобы спрятаться, однако убийца начал расстреливать подростков практически в упор.
"Не каждый день видишь, как у тебя умирают одноклассники. Кровь, запах пороха. Двое одноклассников умерли моментально, трое скончались в больнице", — рассказал ученик.
Тимур своими глазами видел, как умерли несколько его одноклассников, а когда Казанцев ранил и его, парень решил притвориться мёртвым. Девятикласснику повезло, пуля прошла по касательной. Сегодня школьник признаётся, что забыть увиденное он не сможет никогда.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба с погибшими и пострадавшими учениками, педагогами и сотрудниками школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
Telegram / SHOT