Бундесвер оставил за военной полицией девиз Бухенвальда

Девиз военной полиции немецкой армии — suum cuique, — в переводе с латыни означающий "каждому — своё", будет сохранён, несмотря на требования уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна. Об этом пишет Der Spiegel.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что не видит причин для отказа от этого девиза. Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции Бундесвера, по её словам, означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха — и, следовательно, с национал-социализмом, пишет издание.

В военном ведомстве заявили также, что девиз представляет собой дошедший из античности правовой принцип, который означает предоставление каждому того, что ему полагается, а заодно указывает на личные заслуги тех, кто носит этот знак отличия.

Латинской фразой suum cuique злоупотребляли нацисты — известно, что она была нанесена над главными воротами Бухенвальда. В переводе на немецкий язык изречение звучит как Jedem das Seine.