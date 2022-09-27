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27 сентября, 20:32

Белый дом отказался от "догадок" по поводу причин ЧП на "Северных потоках"

Белый дом не будет "строить догадки" о причинах утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" и готов оказать содействие странам Европы в расследовании. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я не стану строить догадки относительно причин этого. Я знаю, что наши европейские партнёры расследуют это, так что мы готовы оказать поддержку их усилиям", — сказала представитель Белого дома на регулярном брифинге, её слова приводит ТАСС.

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Пресс-секретарь также заявила, что по этим трубопроводам в настоящий момент газ в Европу не поступал, отметив, что Россия использует энергетику "в качестве оружия". По словам Жан-Пьер, эта ситуация подчёркивает важность создания альтернативных поставок газа в Европу и ускорение подлинной энергетической независимости за счёт перехода к экономике, основанной на чистой энергетике.

Ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова

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