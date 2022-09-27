Белый дом отказался от "догадок" по поводу причин ЧП на "Северных потоках"
Белый дом не будет "строить догадки" о причинах утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" и готов оказать содействие странам Европы в расследовании. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Я не стану строить догадки относительно причин этого. Я знаю, что наши европейские партнёры расследуют это, так что мы готовы оказать поддержку их усилиям", — сказала представитель Белого дома на регулярном брифинге, её слова приводит ТАСС.
Пресс-секретарь также заявила, что по этим трубопроводам в настоящий момент газ в Европу не поступал, отметив, что Россия использует энергетику "в качестве оружия". По словам Жан-Пьер, эта ситуация подчёркивает важность создания альтернативных поставок газа в Европу и ускорение подлинной энергетической независимости за счёт перехода к экономике, основанной на чистой энергетике.
Ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия.
ТАСС / Валерий Шарифулин