Белый дом отказался от "догадок" по поводу причин ЧП на "Северных потоках"

Белый дом не будет "строить догадки" о причинах утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" и готов оказать содействие странам Европы в расследовании. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я не стану строить догадки относительно причин этого. Я знаю, что наши европейские партнёры расследуют это, так что мы готовы оказать поддержку их усилиям", — сказала представитель Белого дома на регулярном брифинге, её слова приводит ТАСС.