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27 сентября, 20:04

Свыше 98% жителей ЛНР отдали голоса за вхождение в состав России

ЦИК ЛНР после обработки 100% бюллетеней: вхождение в состав России поддержали 98,42% жителей

На референдуме в Луганской Народной Республике обработаны 100% бюллетеней. Как сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, за вхождение в состав России проголосовали 98,42 % жителей.

"Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%", — цитирует Кравченко РИА "Новости".

В свою очередь, глава ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что по итогам обработки 56,85% протоколов за вхождение ДНР в состав РФ проголосовали 94,75% жителей республики.

"По состоянию на текущий момент обработано 56,85% протоколов. Из них за 94,75%, против 0,5%", — сказал Высоцкий.

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Ранее стало известно, что за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло в избиркоме региона.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Дмитрий Алексиевич

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