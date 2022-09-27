Свыше 98% жителей ЛНР отдали голоса за вхождение в состав России

На референдуме в Луганской Народной Республике обработаны 100% бюллетеней. Как сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, за вхождение в состав России проголосовали 98,42 % жителей.

"Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%", — цитирует Кравченко РИА "Новости".

В свою очередь, глава ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что по итогам обработки 56,85% протоколов за вхождение ДНР в состав РФ проголосовали 94,75% жителей республики.

"По состоянию на текущий момент обработано 56,85% протоколов. Из них за — 94,75%, против — 0,5%", — сказал Высоцкий.