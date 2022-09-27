В МАГАТЭ сообщили о взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС

За последние два дня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало новые обстрелы территории Запорожской АЭС. В связи с этим гендиректор организации Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры для снижения угрозы ядерному объекту.

"На этой неделе на территории Запорожской АЭС произошли новые обстрелы и взрывы, из-за которых в одном из машинных залов были разбиты окна, что ещё раз подчёркивает срочную необходимость создания вокруг станции зоны безопасности", — сказал Гросси, чьё заявление распространила пресс-служба МАГАТЭ.

Глава организации посетовал на то, что обстрелы на ЗАЭС произошли впервые после нескольких дней затишья. Как он считает, это свидетельствует о том, что общая ситуация остаётся нестабильной и что необходимы незамедлительные шаги для снижения риска аварии на крупнейшей в Европе АЭС, которая в настоящее время "находится в центре зоны боевых действий".

Один из обстрелов произошёл накануне вечером, 26 сентября. Взрыв прогремел рядом с электроподстанцией в нескольких сотнях метров от учебного центра АЭС, однако, по словам Гросси, сообщений об ущербе не поступало. Ещё несколько взрывов прозвучало чуть дальше от станции. На следующий день два взрыва произошло рядом с каналом, по которому в охладительную систему АЭС поступает вода.

"Повреждений конструкций и оборудования станции нет, но разбиты окна машинного зала второго энергоблока, заявили эксперты МАГАТЭ. По словам старшего оперативного персонала ЗАЭС, причина взрывов в настоящее время неясна и расследуется, добавили эксперты агентства", — говорится в заявлении МАГАТЭ.