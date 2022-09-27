Захарова ответила Сикорскому на слова об утечке газа на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на странный комментарий экс-главы МИД Польши Радека Сикорского о взрывах в районе "Северных потоков", которые произошли 27 сентября. Соответствующий пост со скриншотом записи польского деятеля дипломат опубликовала в своём телеграм-канале.

Сам Сикорский ранее в Twitter поблагодарил за что-то Соединённые Штаты, ограничившись скромным "Thank you, USA".