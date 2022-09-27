Захарова ответила Сикорскому на слова об утечке газа на "Северных потоках"
Захарова усмотрела намёк на теракт в посте экс-главы МИД Польши о диверсиях на "Северных потоках"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на странный комментарий экс-главы МИД Польши Радека Сикорского о взрывах в районе "Северных потоков", которые произошли 27 сентября. Соответствующий пост со скриншотом записи польского деятеля дипломат опубликовала в своём телеграм-канале.
Сам Сикорский ранее в Twitter поблагодарил за что-то Соединённые Штаты, ограничившись скромным "Thank you, USA".
"Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в "Твиттере" поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?" — задалась вопросом Захарова.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
ТАСС/Валерий Шарифулин