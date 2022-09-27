Глава Каталонии анонсировал новый референдум о независимости

Каталония просит правительство Испании рассмотреть соглашение о проведении нового референдума о независимости региона, который будет признан как самим Мадридом, так и мировым сообществом. Об этом заявил глава правительства Каталонии Пере Арагонес.

Он отметил, что абсолютное большинство каталонцев хотят поучаствовать в референдуме с вопросом о будущем территории. Арагонес вспомнил опыт Канады и Квебека — провинции, которая обладает полномочиями принимать законы во многих областях. Но Каталония не может принять окончательное решение без одобрения официального Мадрида.

"Я делаю инклюзивное предложение, потому что оно адресовано всем демократам, независимо от того, выступают они за независимость [Каталонии] или нет. И предложение, соответствующее международным требованиям", — подчеркнул Арагонес.

Добавим, что 11 сентября сотни тысяч каталонцев вышли на акции, в ходе которых потребовали независимости от Испании.