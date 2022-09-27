Минобороны назвало главный недостаток российских беспилотников

Большая часть создаваемых на территории РФ авиационных беспилотников не соответствует тактико-техническим требованиям российского Минобороны, рассказал во время круглого стола "Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ" представитель ведомства полковник Игорь Ищук.

"Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база", — пояснил Ищук.

Он подчеркнул, что из-за этого ведомству приходится прибегать к упрощению, идти на дополнительные соглашения и на приём БЛА в эксплуатацию в опытном режиме. По словам Ищука, самые востребованные в войсках БЛА — беспилотники радиотехнической разведки.