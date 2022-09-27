НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 19:02

Минобороны назвало главный недостаток российских беспилотников

Минобороны: Большинство российских БЛА не отвечают тактико-техническим требованиям

Большая часть создаваемых на территории РФ авиационных беспилотников не соответствует тактико-техническим требованиям российского Минобороны, рассказал во время круглого стола "Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ" представитель ведомства полковник Игорь Ищук.

"Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база", — пояснил Ищук.

Он подчеркнул, что из-за этого ведомству приходится прибегать к упрощению, идти на дополнительные соглашения и на приём БЛА в эксплуатацию в опытном режиме. По словам Ищука, самые востребованные в войсках БЛА — беспилотники радиотехнической разведки.

Российские ударные дроны "Сириус" научат атаковать управляемыми ракетами

Российские ударные дроны "Сириус" научат атаковать управляемыми ракетами

Ранее Лайф писал, что российские войска стали активно применять беспилотные летательные аппараты компании ZALA Aero, входящей в концерн "Калашников".

Обложка ©

ТАСС / Карпов Ладислав

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров