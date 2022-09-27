В ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта
В Народной милиции ЛНР указали на активизацию украинских войск по всей линии фронта
Вооружённые силы Украины (ВСУ) резко увеличили число обстрелов территории Луганской Народной Республики на фоне завершения референдума о вхождении региона в состав России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель республиканской Народной милиции Иван Филипоненко.
В ЛНР рассказали о возросшем количестве обстрелов территории со стороны ВСУ. Видео © Telegram / "Луганскинформцентр Z"
"Мы отмечаем возросшее количество обстрелов. В частности, это и обстрел Брянки, который впоследствии повторился. Одна ракета также была выпущена в 19:14 по городу Брянка. По всей линии фронта наблюдается активизация противника. Это, на наш взгляд, не что иное, как реакция украинской армии на тот факт, что проводится подсчёт голосов по референдуму и всё больше картина даёт понимание того, что мирные жители в том числе освобождённых территорий быть с Украиной не хотят", — заявил Филипоненко.
Обстрелы территории ЛНР он назвал "проявлением бессилия" со стороны ВСУ, которое реализуется в проявлении агрессии в отношении мирных жителей.
Ранее Лайф сообщал, что при обстреле ВСУ города Брянки из американских реактивных систем залпового огня HIMARS погибли три человека.