В ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта

"Мы отмечаем возросшее количество обстрелов. В частности, это и обстрел Брянки, который впоследствии повторился. Одна ракета также была выпущена в 19:14 по городу Брянка. По всей линии фронта наблюдается активизация противника. Это, на наш взгляд, не что иное, как реакция украинской армии на тот факт, что проводится подсчёт голосов по референдуму и всё больше картина даёт понимание того, что мирные жители в том числе освобождённых территорий быть с Украиной не хотят", — заявил Филипоненко.