Звезда "Последнего героя" подпал под мобилизацию и отправляется на фронт снайпером
Финалист "Последнего героя" Павлюк подпал под мобилизацию и отправится на фронт снайпером
Финалист телепроекта "Последний герой" Димитрий Павлюк получил повестку в рамках частичной мобилизации. Он отправится в зону проведения специальной военной операции, где будет служить снайпером. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал Mash, Павлюк вместе с другими мужчинами ждёт прохождения медкомиссии и подписания контракта.
Финалист телепроекта "Последний герой" Димитрий Павлюк получил повестку в рамках частичной мобилизации. Видео © Mash
Звезда реалити-шоу получил повестку из военкомата 21 сентября. Он без капли сомнений принял решение отправиться служить, сменив камеры и софиты на шлем и бронежилет. До участия в "Последнем герое" 28-летний мужчина из Белгорода отслужил в армии, успел поработать грузчиком, обзавестись наркозависимостью и успешно побороть её. Тогда Павлюк нашёл спасение в монастыре.
По его словам, участие в телепроекте оказалось чистой случайностью. Мужчина пошёл туда испытать себя и надеется, что приобретённый опыт поможет ему на передовой.
"Всем я желаю мирного неба над головой, терпения. И улыбайтесь почаще", — сказал Павлюк.
Ранее сообщалось, что российский рэп-исполнитель Давид Нуриев, более известный как Птаха, заявил, что не будет бегать от возможной повестки по частичной мобилизации, а также рассказал о готовности отправиться в зону специальной операции на Украине.