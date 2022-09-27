Финалист телепроекта "Последний герой" Димитрий Павлюк получил повестку в рамках частичной мобилизации. Он отправится в зону проведения специальной военной операции, где будет служить снайпером. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал Mash, Павлюк вместе с другими мужчинами ждёт прохождения медкомиссии и подписания контракта.

Финалист телепроекта "Последний герой" Димитрий Павлюк получил повестку в рамках частичной мобилизации. Видео © Mash

Звезда реалити-шоу получил повестку из военкомата 21 сентября. Он без капли сомнений принял решение отправиться служить, сменив камеры и софиты на шлем и бронежилет. До участия в "Последнем герое" 28-летний мужчина из Белгорода отслужил в армии, успел поработать грузчиком, обзавестись наркозависимостью и успешно побороть её. Тогда Павлюк нашёл спасение в монастыре.

По его словам, участие в телепроекте оказалось чистой случайностью. Мужчина пошёл туда испытать себя и надеется, что приобретённый опыт поможет ему на передовой.

"Всем я желаю мирного неба над головой, терпения. И улыбайтесь почаще", — сказал Павлюк.