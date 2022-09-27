Тимати, Кудрявцева, Шаляпин: Кто из звёзд шоубиза готов отправиться на фронт

Тимати

Тимати считает, что долг Родине отдать придётся рано или поздно всем, кто жил, развивался и зарабатывал в России. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficail

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, после объявления частичной мобилизации в России улетел в Узбекистан, за что пришлось объясняться. По некоторым данным, исполнитель был на свадьбе знакомых в Ташкенте. Сейчас Тимати в Москве, говорит, что никуда мигрировать не собирался и не собирается, а повестку ему пока не вручили. "В отношении мобилизации: получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев: долг Родине отдать придётся рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Ещё раз: если будет нужна моя учётная специальность, то готов", — обратился Тимати к фанатам и хейтерам.

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин готов защищать Родину, если встанет вопрос о всеобщей мобилизации. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Готов защищать Родину и музыкант Прохор Шаляпин. Правда, артист полагает, что пока места на передовой должны занять те, кто имеет боевой опыт. "При всеобщей мобилизации, когда уже всех коснётся, мы должны все встать и пойти защищать свою страну", — цитирует Прохора телеграм-канал "Звёздная пыль". Сам Шаляпин собирается в скором времени поехать с выступлениями в военные части, чтобы поддержать бойцов. "Мы великая держава! Всё будет хорошо! Верим в лучшее!" — подбадривает подписчиков певец.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева сообщила, что, если женщинам понадобится пойти на фронт, она это сделает. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева на днях заявила, что сейчас "пишется история". Звезда добавила, что её лично не спрашивали о желаниях, при этом есть одно "но": "Я живу в России и, если уж понадобится пойти бабам на фронт, пойду. Все свободны".

Птаха

Птаха, если придёт повестка, прятаться не будет и пойдёт воевать. Фото © VK / ptaha

Рэпер Птаха в случае необходимости готов пойти воевать: позорить род и быть самым слабым звеном Давиду Нуриеву не хочется. Бегать от возможной повестки во время частичной мобилизации Птаха не будет. "Я не поеду в другую страну, не поменяю себе паспорт, не буду, как собака сутулая с поджатым хвостом, щемиться. Это мой дом, это моя страна. Здесь живёт моя семья, я здесь вырос. Здесь моё прошлое и будущее. И как бы, блин, я без боя не сдам. Поэтому, если придёт повестка, пойду воевать. Как и всё моё окружение, с которым я разговаривал", — поделился артист.

Аскольд Запашный

Дрессировщик Аскольд Запашный пойдёт на фронт, если будет полезен. Сделает это ради спасения нашего будущего и наших детей. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / askoldzap