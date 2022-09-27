Дочерей с этими именами отцы никогда не любят по-настоящему

Что хуже: отсутствие папы в жизни ребёнка совсем или холодный отец, который рядом, но не принимает участия в воспитании? Нередко девочки в детстве страдают из-за недостатка отцовской любви и ласки. И, как выяснилось, особенно не везёт носительницам следующих имён.

Имя Валерия

Взрослая Валерия ищет в партнёры того, кто компенсирует ей нехватку отцовской любви. Фото © Shutterstock

Почему часто девочки, которые носят это красивое имя, вырастают злобными и завистливыми женщинами? Может быть, разгадка кроется в том, что Валерия никогда по-настоящему не ощущала отцовской любви? Вероятно, папа девочки был как раз из тех мужчин, кто не воспринимает дочерей, пытается откупиться от общения с ребёнком игрушками или мультиками по телевизору. Ещё в малом возрасте Лера смотрела на других девочек с отцами и задавалась вопросом: а почему у неё всё не так? Став взрослой, обладательница этого имени начинает искать в партнёры мужчину, который компенсировал бы ей нехватку отцовской любви.

Женское имя Снежана

Считая себя брошенной, девочка с именем Снежана вырастает равнодушной ко всему. Фото © Shutterstock

Выбирая любимого родителя из двух, большинство детей делают фаворитом мать. Но чувствительная и ранимая Снежана считает самым близким человеком отца. Вне зависимости от желания мужчины иметь сына, с ранних лет девочка тянулась к папе и требовала внимания. Эмоциональность носительницы этого имени нередко провоцировала девочку на слёзы и истерики, когда она слышала критику отца в свой адрес. Такое поведение малышки могло отдалить мужчину — чтобы не травмировать ребёнка ещё больше. В итоге, считая себя брошенными, девушки с именем Снежана часто вырастают пофигистками.

Любовь

Любовь долгое время не может понять, почему отец её не любит. Фото © Shutterstock

Как ни странно, но обладательницы имени, ассоциирующегося с прекрасным чувством, тоже оказались в списке тех несчастных, кого отцы не любят по-настоящему. Девочкой Любовь долгое время не понимает, что плохого сделала родителю, а потом просто замыкается в себе. Накапливая злость и обиду, негативные чувства она выплёскивает в творчество. Фантазия у Любови действительно потрясающая. С ней никакое одиночество нестрашно. Но отсутствие искренней теплоты от отца всё равно оставит на Любе отпечаток в виде неумения вести себя с мужчинами. Поэтому в романтических отношениях у Любови не всегда всё гладко.

Имя Василиса

Носительнице сказочного имени Василиса зачастую не везёт в любви. Фото © Shutterstock