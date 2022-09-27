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27 сентября, 08:00

Эти 10 вещей — абсолютная норма для нас, но через 50 лет по ним будут лишь ностальгировать

Кажется, так работает мир. Вот мы хихикаем над нашими бабушками, которые с ностальгией вспоминают прошлое. Но не успеем оглянуться, как сами будем плакать по привычным сейчас вещам, смущая внуков.

<p>Обложка © Getty Images / Viktorcvetkovic</p>

Обложка © Getty Images / Viktorcvetkovic

"Возможность быть анонимным в Сети", — On-Demand.

"Социальные сети. Не потому, что они сейчас какие-то очень крутые. Просто в будущем они будут, вероятно, ещё более отстойными", — RockoTDF.

"Через полвека бабушки и дедушки будут рассказывать внукам: "Вот когда я был в твоём возрасте, приходилось отрываться от экрана, выходить на улицу и своими ногами идти в настоящую школу", — Truck_Stop_Sushi.

Фото © Getty Images / Gandee Vasan

Фото © Getty Images / Gandee Vasan

"Уверенность в том, что человек, которого мы видим на экранах телевизоров, — реальный человек, а не картинка, сгенерированная искусственным интеллектом", — XComThrowawayAcct.

"Сам факт владения чем-то. Бьюсь об заклад, к тому времени абсолютно всё будет по подписке", — JohnnyNumbskull.

"Количество диких животных, которые существуют и которых можно пойти увидеть вживую. Они уже идут на убыль, и через 50 лет вряд ли у человечества будет шанс с ними повстречаться", — SpikedBubbles.

"Ключи! В особенности ключи от машины. Думаю, через 50 лет люди уж как-нибудь будут обходиться без них", — UpMain.

Фото © Getty Images / Carlo Prearo / EyeEm

Фото © Getty Images / Carlo Prearo / EyeEm

"Запах бензина/дизеля. Надеюсь, полвека будет достаточно человечеству, чтобы полностью пересесть на электромобили", — PabloBend.

"Лёгкий доступ к чистой пресной воде", — Unhappy-Nail-9281.

Фото © Getty Images / Stephen Zeigler

Фото © Getty Images / Stephen Zeigler

"Я бы сказал, что люди будут скучать по возможности побыть не на связи. Как раньше было! Вы могли просто уйти в спальню и на несколько часов забыть про весь мир. Теперь у нас есть видеозвонки, телефонные звонки, текстовые сообщения, электронные письма. Ох...", — mr_wernderful.

5 смешных историй о соседях по комнате, после которых вы с ностальгией вспомните годы в общаге

5 смешных историй о соседях по комнате, после которых вы с ностальгией вспомните годы в общаге

Сергей Трофимов

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