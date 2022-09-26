Виртуальность дополняет реальность: Что за шоу "Аватар" и кого уже разоблачили

На телеканале НТВ в этом сезоне на смену "Маске" пришёл новый хит — шоу "Аватар". В эфир вышло уже четыре выпуска программы, в которой реальность дополнена виртуальными технологиями. На сцене выступают персонажи, любимые нами с детства: Русалочка, Дюймовочка, Леший, Мэри Поппинс, Человек-амфибия, Емеля, Красная Шапочка, Белоснежка и Джинн. От реальных людей им достались голос, движения и эмоции. Ведёт шоу любимчик зрительниц Вячеслав Макаров, а в жюри "Аватара" сверкают Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев, Марк Тишман и Аида Гарифуллина. Они уже раскрыли некоторых звёздных персонажей.