Не чета Меган Маркл: Почему Кейт Миддлтон так старо выглядит

Супруге наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон всего 40 лет, а она уже нещадно стареет. Многие замечают, что принцесса Уэльская выглядит гораздо хуже 41-летней Меган Маркл, жены принца Гарри. Почему так произошло, объяснила звёздный косметолог Марият Мухина.

Меган Маркл — пример того, как эффективна может быть косметология. Герцогиня Сассекская очень трепетно следит за состоянием кожи и пошла вразрез с протоколом королевского поведения, если говорить об уходовых процедурах. Меган в семье невзлюбили не только за плебейский подход к жизни, но и за "неправильное" отношение к медицинским процедурам.

Она вовсю использует инъекционные процедуры, делает коррекцию губ, овала лица. Она выглядит на 30 лет

Согласно правилам, по которым живут в семье британских монархов , женщины должны стареть естественным путём. Хорошим примером была королева Елизавета II: отказалась от инъекций и делала только массажные и уходовые процедуры. "Шприц ни разу не коснулся её лица. Мы видим, что возрастные изменения у покойной королевы всё же произошли. У неё было хорошее качество кожи, но возрастная деформация лица произошла", — заметила Мухина в беседе с "Вечерней Москвой" .

По заветам Елизаветы II живёт Кейт Миддлтон. Причём большое влияние на её вид оказывает любовь к сладкому: из-за гликирования у герцогини можно наблюдать симптомы "засахаренного лица". Кейт, хоть и следит за питанием, не отказывает себе в любимом шоколаде. Миддлтон и после рождения троих детей находится в хорошей физической форме, имеет мышцы.

"Именно поэтому старение у Кейт идёт не по мелкоморщинистому типу, а по мышечному".