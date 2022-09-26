Шоумен Гоген Солнцев сменил пол и теперь будет жить "с норой в штанах"

Актёр и шоумен Гоген Солнцев перенёс операцию по смене пола, утверждает его бывшая жена Екатерина Терешкович. Хирургическое вмешательство, с её слов, было проведено в элитной столичной клинике и обошлось в два миллиона рублей. Оперировала Солнцева хирург Света Халатян, пишет prozvezd.info .

"Этот хоть со змейкой в штанах, хоть с норой будет! Мне наплевать на него,​ он мне жизнь испортил. Он как был гадом и сволочью, так им и останется, несмотря на то что у него будет в трусах", — разоткровенничалась Терешкович.