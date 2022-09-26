Шоумен Гоген Солнцев сменил пол и теперь будет жить "с норой в штанах"
На операцию Гоген спустил два миллиона рублей, утверждает экс-супруга артиста. Менеджер Солнцева подтвердил, что шоумен перенёс хирургическое вмешательство, но не уточнил, какое именно.
Актёр и шоумен Гоген Солнцев перенёс операцию по смене пола, утверждает его бывшая жена Екатерина Терешкович. Хирургическое вмешательство, с её слов, было проведено в элитной столичной клинике и обошлось в два миллиона рублей. Оперировала Солнцева хирург Света Халатян, пишет prozvezd.info.
"Этот хоть со змейкой в штанах, хоть с норой будет! Мне наплевать на него, он мне жизнь испортил. Он как был гадом и сволочью, так им и останется, несмотря на то что у него будет в трусах", — разоткровенничалась Терешкович.
Гоген давно задумывался о смене пола, а теперь решился, испугавшись, что призовут служить, пояснила экс-супруга Солнцева. Менеджер артиста Андрей Орлов комментировать ситуацию отказался, подтвердив лишь, что Гоген действительно лежит в клинике "после серьёзной операции".
Ранее Лайф рассказывал, как блогерша Даша Корейка, мечтавшая сменить пол, избежала мобилизации — девушка просто отрезала лишнее. Вагинопластика обошлась стримерше в 350 тысяч рублей.
Лучшее из Интернета
10 мифов, в которые мы все верили в детстве, но во взрослой жизни забыли как страшный сон
вчера в 09:30
10 фото питомцев со странными кличками, но при взгляде на них всё сразу станет ясно
вчера в 08:30
10 психологических лайфхаков, которые упростят жизнь и дадут шанс наконец наслаждаться ею
вчера в 07:00
ТАСС / Юрий Самолыго