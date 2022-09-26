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26 сентября, 11:52

Шоумен Гоген Солнцев сменил пол и теперь будет жить "с норой в штанах"

На операцию Гоген спустил два миллиона рублей, утверждает экс-супруга артиста. Менеджер Солнцева подтвердил, что шоумен перенёс хирургическое вмешательство, но не уточнил, какое именно.

Актёр и шоумен Гоген Солнцев перенёс операцию по смене пола, утверждает его бывшая жена Екатерина Терешкович. Хирургическое вмешательство, с её слов, было проведено в элитной столичной клинике и обошлось в два миллиона рублей. Оперировала Солнцева хирург Света Халатян, пишет prozvezd.info.

"Этот хоть со змейкой в штанах, хоть с норой будет! Мне наплевать на него,​ он мне жизнь испортил. Он как был гадом и сволочью, так им и останется, несмотря на то что у него будет в трусах", — разоткровенничалась Терешкович.

Гоген давно задумывался о смене пола, а теперь решился, испугавшись, что призовут служить, пояснила экс-супруга Солнцева. Менеджер артиста Андрей Орлов комментировать ситуацию отказался, подтвердив лишь, что Гоген действительно лежит в клинике "после серьёзной операции".

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Ранее Лайф рассказывал, как блогерша Даша Корейка, мечтавшая сменить пол, избежала мобилизации — девушка просто отрезала лишнее. Вагинопластика обошлась стримерше в 350 тысяч рублей.

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ТАСС / Юрий Самолыго

Марта Белова

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