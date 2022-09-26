Шеф-повар Константин Ивлев не делает заготовки на зиму, и вот почему

Пока одни усиленно делают заготовки на зиму, другие предпочитают не тратить время. Вторым путём идёт, как ни странно, шеф-повар Константин Ивлев. Известный телеведущий назвал две причины, почему не занимается закаткой солений и варений. Во-первых, Ивлев уверен, что эту обязанность должны взять на себя женщины. При этом за засолку грибов — белых и опят — в семье Константина отвечает отец, "до сих пор делает это феноменально".