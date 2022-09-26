Шеф-повар Константин Ивлев не делает заготовки на зиму, и вот почему
Пока одни усиленно делают заготовки на зиму, другие предпочитают не тратить время. Вторым путём идёт, как ни странно, шеф-повар Константин Ивлев. Известный телеведущий назвал две причины, почему не занимается закаткой солений и варений. Во-первых, Ивлев уверен, что эту обязанность должны взять на себя женщины. При этом за засолку грибов — белых и опят — в семье Константина отвечает отец, "до сих пор делает это феноменально".
Обычно это прерогатива мам и бабушек. А моей мамы, к сожалению, уже нет в живых, но она великолепно готовила заготовки, и у меня до сих пор стоят её закрутки. Я всегда с трепетом их открываю и вспоминаю мамину еду
Вторая причина, почему именитый шеф-повар отказывается делать заготовки, — магазинные аналоги не уступают домашним, в том числе и вкусовыми качествами. Себя Ивлев называет человеком мегаполиса, пишет "Газета.ru".
Сейчас много хороших брендов консервации, которые готовятся в производственном масштабе. И, поверьте мне, некоторые такие заготовки ничем не отличаются от домашних. Просто это дань прошлому