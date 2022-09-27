Корсаков пообещал скучать во неповторимым видам ночной Земли
Российский космонавт Корсаков перед отправкой на Землю пообещал скучать по видам планеты
Космонавт "Роскосмоса" Сергей Корсаков пообещал скучать во неповторимым видам ночной Земли. Об этом он заявил в своём телеграм-канале в преддверии возвращения из космоса, которое намечено на 30 сентября.
"Ночная Земля в иллюминаторе видна… Уже совсем скоро буду скучать по этим завораживающим и неповторимым видам", — написал Корсаков.
Ранее космонавты – члены экипажа "Союз МС-21" попросили поисково-спасательную группу привезти на место предстоящей посадки спускаемого аппарата корабля капусту и репу. Об этом рассказал представитель "Роскосмоса" на МКС Олег Артемьев. Шашлык и плов экипаж попросил в качестве бонуса.
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