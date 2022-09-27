Космонавт "Роскосмоса" Сергей Корсаков пообещал скучать во неповторимым видам ночной Земли. Об этом он заявил в своём телеграм-канале в преддверии возвращения из космоса, которое намечено на 30 сентября.

"Ночная Земля в иллюминаторе видна… Уже совсем скоро буду скучать по этим завораживающим и неповторимым видам", — написал Корсаков.