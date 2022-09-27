НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 19:53

Телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского триколора

Телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского триколора после завершения референдума по вхождению ЛНР в состав РФ.

Луганская телевышка в цветах российского триколора. Видео © t.me / marochkolive

Днём жители столицы Луганской Народной Республики также начали вывешивать флаги России из окон домов и на фасадах магазинов.

Памфилова поблагодарила иностранных наблюдателей, работавших на референдумах

Памфилова поблагодарила иностранных наблюдателей, работавших на референдумах

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко уже сообщила, что общая явка избирателей в рамках референдума в республике по итогам пяти дней составила 92,6%. По итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав России проголосовали на референдуме 98,54% жителей ЛНР.

Ранее Общественная палата Российской Федерации признала состоявшимися референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта

В ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта

Обложка ©

t.me / marochkolive

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров