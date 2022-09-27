Телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского триколора после завершения референдума по вхождению ЛНР в состав РФ.

Луганская телевышка в цветах российского триколора. Видео © t.me / marochkolive

Днём жители столицы Луганской Народной Республики также начали вывешивать флаги России из окон домов и на фасадах магазинов.

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко уже сообщила, что общая явка избирателей в рамках референдума в республике по итогам пяти дней составила 92,6%. По итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав России проголосовали на референдуме 98,54% жителей ЛНР.